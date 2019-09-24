صالة الإمارات للدرجة الأولى بمطار دبي ضمن الأفضل عالميا

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تشتهر طيران الإمارات بخدماتها الممتازة على الأرض وفي الأجواء، حيث حلت صالة طيران الإمارات للدرجة الأولى بمطار دبي في المركز الثالث عالميا ضمن تصنيف موقع" جوني جيبت" المتخصص في السفر والطيران العالميين ومقره الولايات المتحدة، الذي شمل أفخم 7 صالات طيران للدرجة الأولى موزعة في المطارات العالمية.

وبحسب الموقع فقد تفوقت صالة طيران الإمارات على صالة لوفتهازا في مطار فارنكفورت، وكانتاس، ويونايتد بولاريس في مطار نيوراك لبرتي الدولي، وفيرجين الانتيك كلوبهاوس في مطار جون اف كندي الدولي.

وأرجع الموقع سبب تميز صالة طيران الإمارات الى الخدمات التي تقدمها. وتبلغ مساحة الصالة 100000 قدم مربع متميزة في مبناها الذي يليق بمكانة دبي، وتشمل مرافق الصالة أسرة نهارية، ومقهى، وصالة سيجار، ومأكولات فاخرة ومركزا مخصصا للأطفال.

والخدمات الراقية لا تبدأ بمجرد الوصول إلى المطار. بل تبدأ عندما تقوم طيران الإمارات بإرسال سائق إلى الفندق، لتقل المسافر إلى المطار بأسلوب راق. وبمجرد أن يكون المسافر مستعدًا لصعود الطائرة، لن يضطر إلى مغادرة الصالة حيث يمكنه الصعود منها مباشرة إلى الطائرة.

وبحسب التقرير فان تقييم صالات المطارات يتباين بشكل كبير حسب كثير من العوامل. وتتمتع المطارات الرئيسية بتشكيلة متنوعة من الصالات، وبالتالي قد تكون الصالات الموجودة في المبنى A رائعة، في حين أن الصالات في المبنى B قد تكون أقل فخامة.