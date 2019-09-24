افتتاح «إعمار كافيه» لتعريف زوار دبي مول بفرص الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار» عن افتتاح «إعمار كافيه» في منطقة الأزياء بدبي مول. وخلال الافتتاح، وقعت «إعمار» مذكرات تفاهم مع عدد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومركز دبي المالي العالمي.

ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي المالي العالمي، في خطوة تهدف إلى إثراء أجواء الابتكار والتعاون في «إعمار كافيه» بما يتيح للزوار الحصول على كافة المعلومات والخدمات الذكية التي تقدمها هذه الجهات حول الحياة والعمل والاستثمار في دبي.

وفي إطار هذه الشراكات، ستقدم دائرة الأراضي والأملاك المعلومات اللازمة حول تسجيل ملكية المنازل والأراضي. ومن جانبه سيقدم مركز دبي المالي العالمي الدعم للجهات المالية ويساعد الشركات بمختلف أنواعها ذات الخطط التوسعية لتعزيز عملياتهم في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال إنشاء أكبر بيئة مالية متطورة في المنطقة. أما اقتصادية دبي فتقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري من خلال جهاز ذكي في إعمار كافيه.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: نحرص في إعمار على تعزيز التعاون المشترك مع شركائنا للاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم لإثراء الابتكار في منظومة عملنا وتقديم تجارب أفضل لعملائنا. ونتطلع من خلال «إعمار كافيه» إلى توطيد أواصر التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية لتسهيل التواصل المباشر لعملائنا مع شركائنا الاستراتيجيين.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: جاءت مبادرة «إعمار كافية» بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك تماشياً مع توجهات الحكومة لتقديم تجربة فريدة للمستثمرين العقاريين. ويتميز المقهى بخصائصه التي تنعكس إيجابياً على المستثمرين العقاريين، بفضل توفير كافة المعلومات اللازمة حول المشاريع المختلفة والبيئة الاستثمارية في دبي، وسط أجواء مميزة وعصرية.