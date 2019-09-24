دراسة: هجمات إلكترونية استهدفت 26% من المبانى الذكية بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

تعرّضت 26.5% من أجهزة الحاسوب المستخدمة للتحكم في أنظمة أتمتة المباني الذكية إلى نوع من الهجمات الخبيثة في النصف الأول 2019، وفقًا لتقرير استطلع مشهد التهديدات المحدقة بالمباني الذكية أعدته شركة «كاسبرسكي». وأظهر التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأجهزة تتعرض لاستهداف متعمد.

ودعا كيريل كروغلوف الباحث الأمني في فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الإلكترونية في نظم الرقابة الصناعية لدى «كاسبرسكي»، إلى عدم التقليل من أهمية هذه الأرقام بالرغم من كونها منخفضة نسبيًا مقارنة بغيرها في مشهد التهديدات الأوسع، وقال: «نحثّ فرق الأمن على ضرورة الاهتمام بجوانب الحماية الأمنية».