«إريكسون» تُشغل أول مصنع ذكي في الصين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إريكسون» عن تشغيل أول مصنع ذكي لها في الصين بتكلفة 500 مليون كرونا سويدية، ويعتبر المصنع إحدى أكثر منشآت التصنيع تطوراً على مستوى القطاع. وتقوم «إريكسون» بتصنيع المنتجات الراديوية لتقنيتي الجيل الرابع والجيل الخامس في هذا المصنع.

حيث يتم بيعها لمزودي خدمات الاتصال في السوق الصينية، لتعزيز القدرة الاستيعابية للشبكة ونشر تقنية الجيل الخامس والمساهمة في إنجاح الثورة الصناعية الرابعة. وقال فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة شبكات الأعمال في إريكسون:

«يعتبر هذا الإنجاز بمثابة مرحلة جديدة في إطار جهودنا الهادفة لإعداد سلسلتنا العامة للتوريد لاستخدام تقنية الجيل الخامس، يعد مصنعنا في مدينة نانجينغ مثالاً حياً على دور تقنية الجيل التالي الخامس في تطوير مستقبل التصنيع. استطعنا اكتساب رؤى ثاقبة عبر اختبار وتوفير تقنية الجيل الخامس في العديد من القطاعات».