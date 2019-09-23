«إس سي إم بي»: الإمارات تسعى لتحقيق نهضة علمية وتقنية لنفسها وللعرب

المصدر: دبي ــ البيان

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست «إس سي إم بي» اليومية الصينية أن الإمارات تسعى لتحقيق نهضة علمية وتقنية لنفسها وللعالم العربي.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري المنتظرة إلى محطة الفضاء الدولية، والمقرر انطلاقها بعد غدٍ على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15»، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يحقق هذا الإنجاز. وأوضح التقرير أن هذه الرحلة تؤكد أن الإمارات تمضي بخطى مسرعة على طريق تحقيق طموحها الفضائي، ذلك أنها لم تعلن عن انطلاق برنامجها الفضائي سوى منذ عامين فقط.

وأكد تقرير «إس سي إم بي» أن برنامج الإمارات الفضائي لا يمثل سوى جزء من استراتيجية فضائية أوسع نطاقاً تنتهجها الإمارات وترمي من ورائها إلى تحقيق تقدم علمي ينتقل بها من حقبة الاقتصاد المعتمد على النفط إلى عصر الاقتصاد المعتمد بصفة أساسية على التقنية،.