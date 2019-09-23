غرفة دبي تكرّم أعضاءها المتميزين في التصدير

المصدر: دبي - البيان

في إطار جهودها لتقدير ودعم وتشجيع الأداء التصديري للشركات العاملة في دبي، وضمن مبادرتها «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية»، كرّمت غرفة تجارة وصناعة دبي الشركات الفائزة بالمبادرة والتي تفوقت بأدائها التصديري في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي (يناير - أغسطس 2019)، وذلك في حفلٍ أقيم اليوم في مقر الغرفة.

وحصلت شركة GTCS Trading DMCC وDBMSC Steel FZCO على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة في الصادرات وشركةHitech Industries FZE وBericap Middle East FZ على جائزة الشركة المصدرة لأكبر عدد من الأسواق، وشركة Marico Middle East وMarcolin Middle East FZCO على جائزة الشركة الأكثر إصداراً لشهادات المنشأ، وشركة Hanwha Techwin Middle East FZE وBlue Star International FZCO على جائزة أعلى قيمة صادرات ضمن الشركات الناشئة.

وكرّم عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي، الشركات الفائزة، وقدم شهادات التكريم والدروع التذكارية، وحثهم على العمل المستمر لتعزيز نشاطاتهم التجارية، متمنياً لهم المزيد من التميز والتفوق.

وأشار نصيب إلى أن مبادرة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية تعتبر معياراً لقياس أداء صادرات الشركات ودعم بيئة العمال، مشيراً إلى أن تحليل الأداء التجاري للشركات يساعد في تحديد نبض القطاع والتعريف بالمجالات الرئيسية التي تميز حركة التصدير وإعادة التصدير وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

ويتم اختيار الشركات الفائزة في المبادرة كل شهر بناءً على قاعدة بيانات المنشأ في غرفة دبي، حيث يكون الاختيار على معيار مختلف عن الآخر مثل عدد وجهات التصدير، أو أعلى قيمة صادرات للشهر، أو أعلى عدد شهادات منشأ تقدمت للحصول عليها، أو أكثر الشركات الناشئة تصديراً خلال الشهر.

وعبر مديرو الشركات الفائزة عن سعادتهم بالتكريم والتقدير الذي نالوه من قبل الغرفة، ساعين لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم، معتبرين أن هذه المبادرة تعمل على تعزيز روح التنافس الذي من خلاله ستتحقق الفائدة والسمعة العالية للشركات، ويساهم في دعم مسيرة نمو الاقتصاد في دبي.

وأطلقت غرفة دبي مبادرتها «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية» في العام 2009، حيث تقوم الغرفة بحفل تكريم الشركات الفائزة ضمن المبادرة كل ثلاثة أشهر في مقر غرفة دبي.