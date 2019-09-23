المصدر: دبي - البيان

افتتحت سلسلة متاجر «جرانديوس» أول سوبر ماركت صديق للبيئة في رأس الخيمة، لتوسع بذلك التزامها الراسخ بالاستدامة، متيحة للمستهلكين شراء منتجات عالية الجودة.

وتعمل سلسلة جرانديوس بشراكة مع «إنتر مارشيه»المتخصصة في بيع المواد الغذائية في أوروبا، والتي تضم مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية والغذائية، وتم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات المجتمعات السكنية في رأس الخيمة.

وقال فابريس لو بولينجر المدير العام لمتاجر «جرانديوس»، إن السوبر ماركت، بوصفه متجراً محلياً يخدم الأحياء التي يعمل فيها، يهدف إلى ممارسة دور نشط في هذه المجتمعات، ويسهم في تحقيق الصالح العام لها، معرباً عن تطلعه إلى أن يصبح «جرانديوس» جزءاً حيوياً من مجتمع «جروف فيليج»، وأن يتيح للمستهلكين في رأس الخيمة تجربة ثرية ومتميزة.