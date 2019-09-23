انخفاض صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات

المصدر: سيئول- د ب أ

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر العاشر على التوالي في أغسطس الماضي، بسبب تباطؤ الطلب على الرقائق والهواتف المحمولة والعروض، حسبما أظهرت بيانات.

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 15.23 مليار دولار الشهر الماضي متراجعة 24.5% عن العام الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وظلت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية تشهد انخفاضاً منذ نوفمبر الماضي، مع انخفاض الشحنات الخارجية بنسبة 21.8% في يوليو.

كما تراجعت صادرات أشباه الموصلات، أحد أهم عناصر التصدير في البلاد، بنسبة 30.5% على أساس سنوي إلى نحو 8.1 مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار شرائح الذاكرة وتباطؤ الطلب على رقائق النظام.