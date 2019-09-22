شاهد.. تفكيك طائرة أيرباص لصنع أثاث وإكسسوارات وأمتعة!

المصدر: البيان الالكتروني

قامت شركة لوفتهانزا بتفكيك طائرة إيرباص بهدف صناعة أثاث وإكسسوارات من أجزائها، بحسب ما ذكرته قناة (BFMTV) الفرنسية.

وأفادت القناة الفرنسية بأنه بدلاً من ترك الطائرة يأكلها الصدأ، فضلت شركة الطيران الألمانية إعادة تدويرها واستدعت فريقًا من المصممين لإفادها لما يمكن أن ينتجوه من طائرة إيرباص A340-600 التي سبق إيقافها عن التشغيل.

والنتيجة؟ مجموعة فريدة من الطاولات والموائد بطبعة محدودة وأمتعة وإكسسوارات، بسعر يتراوح من 25 يورو إلى 3000 يورو.