عشاق القهوة يتنافسون في بطولة «الآيروبريس»

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة بطولة الإمارات الوطنية للآيروبريس بنسختها الرابعة، وذلك في مركز القهوة المتطور التابع له الذي تم افتتاحه مؤخراً ضمن المنطقة الحرة لجبل علي، حيث تابع أكثر من 700 شخص من عشاق القهوة محترفي وهواة صنع القهوة يتنافسون على مدى يومي 17 و18 سبتمبر الجاري.

وتهدف البطولة إلى اختبار مهارات محترفي صنع القهوة في تحضير كوب من القهوة باستخدام جهاز «آيروبريس»، حيث شهدت مشاركة خبراء من مختلف أنحاء الإمارات للتنافس على المراكز الأولى بحضور جمهور من عشاق القهوة المتحمسين في عدة جولات تصفيات تأهل منها أفضل 3 مشاركين من كل إمارة للجولة النهائية التي من المقرر أن تُقام في المنشأة الجديدة التابعة لشركة «رو كوفي كومباني» يوم 22 سبتمبر الجاري.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ينصب تركيزنا الاستراتيجي من خلال مركز القهوة على جذب وتسهيل وقيادة تجارة البن العالمية، وقد قمنا بتوفير البنية التحتية اللازمة لتحويل دبي إلى مركز عالمي جديد للبن، وجذب تدفقات تجارية جديدة إلى الإمارة. ويعتبر دعم صناعة القهوة المحلية أحد أهم عناصر هذه المسيرة».

وتتولى سلسلة متاجر القهوة الإماراتية «موكا 1450 كوفي لاونج» تنظيم نسخة العام الحالي من البطولة قُبيل انطلاق بطولة العالم للآيروبريس، حيث سيسافر الفائز في البطولة الوطنية إلى لندن للمشاركة بالبطولة العالمية 24 نوفمبر 2019.