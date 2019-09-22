استطلاع «البيان الاقتصادي»: تأييد ربط التوطين بأرباح الشركات ومكافآت الإدارة

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه «البيان الاقتصادي» على موقع البيان الإلكتروني وتويتر، تأييداً لربط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة مع نسب التوطين المحققة في هذه الشركات، بالإضافة إلى وضع تشريع لربط نسب التوطين مع حجم الأرباح المحققة لكل شركة، بحيث تتناسب نسب التوطين طردياً مع ما تحققه الشركات من أرباح.

وتعكس هذه النتائج نظرة شرائح واسعة من المجتمع تجاه المسؤولية الوطنية، التي يجب أن تضطلع بها الشركات المساهمة العامة في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، بحيث يشكل التوطين كفة الميزان في تحديد حجم مكافآت مجالس الإدارات.

ورداً على سؤال تم طرحه لقراء موقع البيان الإلكتروني، مفاده: هل يجب ربط مكافآت مجالس إدارة الشركات المدرجة وأرباحها بنسب التوطين في الإمارات؟ اتفق 59 % من المشاركين في الاستطلاع مع هذا الطرح، من خلال الإجابة بـ «نعم»، فيما اختلف 41 % منهم مع هذه الفكرة، من خلال الإجابة بـ «لا».

أما الاستطلاع في توتير، فبلغت نسبة الموافقين على فكرة ربط المكافآت والأرباح مع التوطين 77 %، مقابل 23 % ممن لا يوافقون مع هذا الطرح.

وأظهر الاستبيان على فيسبوك نتائج أقل تأييداً لفكرة الربط، حيث بلغت نسبة المشاركين في الاستطلاع ممن اتفقوا مع فكرة ربط مكافآت مجلس إدارة الشركات المدرجة وأرباحها بنسب التوطين في الإمارات إلى 47 %، مقابل 53 % ممن اختلفوا مع هذه الفكرة، وأجابوا بـ «لا» على سؤال الاستطلاع.