«جولي شيك» الصينية تستأنف عملياتها في الأردن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة جولي شيك، المنصة الصينية للتسوق عبر الإنترنت، استئناف نشاطها في المملكة الأردنية الهاشمية، أول من أمس، بعد تعليق عملياتها في الأردن لفترة قصيرة، بسبب التعديلات التي أجريت على سياسة الاستيراد والتجارة الإلكترونية.

وقال ممثل الشركة في الأردن: «نقدر ونرحب بالتعديلات التي أصدرتها الحكومة الأردنية مؤخراً لتيسير عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، لقد حظيت الشركة باهتمام واسع من المجتمع الأردني بشتى شرائحه بعدما أعلنت تعليق عملياتها مؤخراً، ما يدل على الإقبال الكبير والحرص الشديد من المستخدمين الأردنيين على منصتنا، ولذلك سعت الشركة إلى استئناف عملها بكل سرعة لتلبية احتياجات السوق، وهذا يزيد من ثقتنا في مواصلة توسيع أعمالنا في السوق الأردني من المنطلق الجديد».

وتعمل منصة جولي شيك على ابتكار نظام جديد مع موفري الخدمات اللوجستية في الأردن لتسهيل عمليات الشراء للمستخدم الأردني.

وتسعى الشركة لخلق نظام إلكتروني متكامل يوفر للمستخدم العربي الراحة والسهولة في التعاملات الرقمية.