البنك الدولي: الإمارات من أقل دول العالم في معدلات وفيات الأطفال والأمومة

المصدر: دبي - سيد صالح

سجلت الإمارات واحداً من أقل المعدلات العالمية في كلٍ من وفيات الأطفال وكذلك وفيات الأمومة، ويقصد به وفاة الأم بسبب الحمل أو بعد انتهاء الحمل بمدة 42 يوماً، وفقاً لتقرير حديث نشره البنك الدولي على موقعه الشبكي عن وفيات الأطفال والأمهات حول العالم.

واستعان تقرير البنك الدولي بتقرير آخر صادر من البنك الدولي أيضاً، وهو أحدث إصدار من مؤشر التنمية البشرية لمختلف دول العالم. وفيما يخص معدلات وفيات الأمومة، فبلغ في الإمارات 3 وفيات فقط من كل 1000 سيدة حامل، وفقاً لأحدث إصدار لمؤشر التنمية البشرية، وهو إصدار عام 2017. ويقل هذا المعدل عن نظيره في كلٍ من سنغافورة وسويسرا، الذي بلغ 4 وفيات من كل 1000 سيدة حامل في عام 2017، والسويد التي بلغ المعدل فيها 5 وفيات، وإسبانيا التي بلغ فيها 14 حالة وفاة، وإيطاليا 7 حالات، واليابان 44 حالة.

وأما عن معدل وفيات الأطفال ممن هم دون الخامسة من أعمارهم، فكان أحدث إصدار للمؤشر هو إصدار عام 2018، الذي أفاد بأن معدل وفيات الأطفال من هذه الفئة العمرية في الإمارات في 2018 بلغ 8 حالات وفاة فقط من كل 1000 طفل حي، وهو من المعدلات المنخفضة عالمياً.