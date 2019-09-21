برج خليفة من أكثر الوجهات السياحية تصفحاً على غوغل

المصدر: دبي-وائل الخطيب

من عجائب الدنيا الطبيعية إلى الآثار التي نحتتها يد الإنسان، يسمح لنا الإنترنت بالبحث واستكشاف بعض أفضل الوجهات السياحية في العالم عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، ولكن ما هي أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها؟

قام موقع" globalhunters بتحليل عدد عمليات البحث والتصفح التي تمت على "غوغل" لبعض أشهر مناطق الجذب السياحي في العالم، وكانت النتائج واضحة جدًا فقد أحب الناس برج خليفة إلى جانب وجهات عالمية أخرى مثل ديزني، وتاج محل وبرج إيفل.

وجاء برج خليفة في قائمة أكثر 30 وجهة سياحية عالمية بحثا وتصفحا على جوجل محتلا المرتبة السادسة بـ 859 ألف عملية بحث شهرية، متفوقا على برج إيفل 793 ألف عملية بحث، ويلو ستون الأميركية 761 ألفاً، وشلالات نياغرا 719 ألفاً، وتمثال الحرية في أميركا 658 ألف عملية بحث فيما بلغ عدد عمليات البحث عن قصر بكنغهام 494 ألفا.

واستحوذت ملاهي ديزني على كل من المراكز الثلاثة الأولى، مع ديزني لاند في أنهايم ، كاليفورنيا ، حيث بلغ متوسطها 1.7 مليون عملية بحث شهريًا، وديزني أورلاندو 1.14 مليون عملية بحث.

أما مدينة البتراء الأردنية فكان نصيبها 491 ألف عملية بحث ومتحف اللوفر( باريس) 421 ألفا، وتايم سكوير في مدينة نيو يورك 342 ألف عملية بحث، وبرج لندن 298 ألف عملية بحث.