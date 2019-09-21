ارتفاع الأجور الحقيقية للموظفين في ألمانيا

المصدر: فيسبادن - د ب أ

ارتفعت الأجور الحقيقية للموظفين في ألمانيا خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أن الأجور الحقيقية ارتفعت 1.3% بالربع الثاني لهذا العام، مقارنة بنفس الفترة الزمنية لعام 2018، وذلك عقب احتساب ارتفاع أسعار المستهلكين.

وارتفع الراتب الاسمي بنسبة 3%. وبلغ معدل التضخم نحو 1.6%.

وتواصل الأجور الحقيقية تطورها الإيجابي بذلك منذ مطلع عام 2014.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة أجور الموظفين تعني تعزيز قوتهم الشرائية، ما يسهم في تعزيز الاستهلاك الذي يمثل إحدى الدعائم المهمة للنشاط الاقتصادي المحلي.

إلى ذلك أظهرت بيانات اقتصادية أمس تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا على نحو تجاوز التوقعات خلال أغسطس الماضي.

وأفاد مكتب الإحصاء الألماني بأن أسعار المنتجين ارتفعت على أساس سنوي بلغ 0.3% فقط، مقابل زيادة 1.1% في يوليو.