20.6 مليار درهم صفقات الأراضي في دبي

المصدر: إعداد - مشرق علي حيدر

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بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الأراضي على اختلاف أنواعها، أكثر من 20.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي»، استحوذت مناطق بعينها على أكبر الصفقات، وهي على التوالي، وادي الصفا 5، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، ونخلة جميرا والثنية الرابعة وجبل علي الأولى والمركاض، ومجمع دبي للاستثمار الأول، ورأس الخور الصناعية الأولى والحبية الثالثة ومعيصم الأول.

وادي الصفا 5

128 قطعة أرض تجارية

1,8 مليار

حدائق الشيخ محمد بن راشد

185 قطعة أرض تجارية

1,3 مليار

نخلة جميرا

82 قطعة أرض تجارية

1 مليار

الثنية الرابعة

98 قطعة أرض تجارية

1 مليار

جبل علي الأولى

313 قطعة أرض تجارية

671 مليون درهم

المركاض

50 قطعة أرض تجارية

658 مليوناً

مجمع دبي للاستثمار الأول

52 قطعة أرض تجارية

612 مليوناً

رأس الخور الصناعية الأولى

8 قطع أرض تجارية

592 مليوناً

الحبية الثالثة

192 قطعة أرض تجارية

523 مليوناً

معيصم الأول

102 قطعة أرض تجارية

519 مليوناً