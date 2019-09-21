20.6 مليار درهم صفقات الأراضي في دبي

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بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الأراضي على اختلاف أنواعها، أكثر من 20.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي»، استحوذت مناطق بعينها على أكبر الصفقات، وهي على التوالي، وادي الصفا 5، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، ونخلة جميرا والثنية الرابعة وجبل علي الأولى والمركاض، ومجمع دبي للاستثمار الأول، ورأس الخور الصناعية الأولى والحبية الثالثة ومعيصم الأول.
وادي الصفا 5
128 قطعة أرض تجارية
1,8 مليار
حدائق الشيخ محمد بن راشد
185 قطعة أرض تجارية
1,3 مليار
نخلة جميرا
82 قطعة أرض تجارية
1 مليار
الثنية الرابعة
98 قطعة أرض تجارية
1 مليار
جبل علي الأولى
313 قطعة أرض تجارية
671 مليون درهم
المركاض
50 قطعة أرض تجارية
658 مليوناً
مجمع دبي للاستثمار الأول
52 قطعة أرض تجارية
612 مليوناً
رأس الخور الصناعية الأولى
8 قطع أرض تجارية
592 مليوناً
الحبية الثالثة
192 قطعة أرض تجارية
523 مليوناً
معيصم الأول
102 قطعة أرض تجارية
519 مليوناً