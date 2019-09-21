مشكلات محرك «ترينت 1000» تراوح مكانها

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت شركة رولزرويس البريطانية لمحركات الطائرات أنها تواجه تأخيرات إضافية في علاج مشكلات تتعلق بمحرك الطائرات «ترينت 1000» من إنتاجها. وقالت رولزرويس إن هذا التأخير سيؤثر على الجهود الرامية إلى تقليل عدد الطائرات المتوقفة جراء هذه المشكلة.

وأوردت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بيانا للشركة جاء فيه أن «مشكلات تتعلق باستبدال بعض مكونات المحرك سوف تؤدي إلى تأجيل عودة الخدمة إلى طبيعتها حتى الربع الثاني من العام المقبل» ويستخدم المحرك «ترينت 1000» في طائرات بوينغ 787 دريملاينر.

ودعت سلطات الرقابة على السلامة الجوية في أوروبا شركات الطيران التي تمتلك طائرات بوينغ 787 إلى القيام بعمليات مراجعة سريعة لمحركات هذه الطائرات.