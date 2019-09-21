برجا خليفة والعرب ضمن أجمل ناطحات سحاب

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

عزز برجا خليفة والعرب موقعيهما ضمن أجمل الأبراج وناطحات السحاب في العالم بدعم التصميمات المميزة الحديثة والمستدامة.

واختار موقع architectural digest برجي خليفة والعرب ضمن أجمل ناطحات السحاب في العالم، حيث يقف برج خليفة شامخاً على ارتفاع 2722 قدماً «828 متراً» مشكلاً أطول مبنى في العالم حالياً. وتصميمه المستوحى من الهندسة المعمارية الإسلامية.

أما برج العرب الفندق الفاخر المصمم على شكل شراع والواقع على جزيرة اصطناعية صغيرة، فهو أشبه بمارد قادم من البحر ليحط في ميناء على شاطئ الجميرا. وهذا الهيكل من تصميم المهندس المعماري البريطاني المولد توم رايت.

وأشار الموقع إلى أن السباق نحو الفضاء، والحاجة إلى التطاول في البنيان كان حلماً يراود الإنسان قديم قدم الزمن، فيما شهد العالم خلال القرن الماضي قفزة كبيرة في الارتفاع الكلي لأطول ناطحات السحاب وهي عبارة عن (مبنى يتجاوز 330 قدماً).

ويبحث المصممون باستمرار لإعادة اختراع ناطحة سحاب حديثة بتصاميم أعلى وأكثر حداثة.