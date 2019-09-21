ارتفاع معدل الاستهلاك في المغرب بنسبة 0.8 %

المصدر: الرباط - رويترز

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين بالبلاد ارتفع 0.8 % في أغسطس مقارنة مع مستواه قبل عام، بعد أن زاد 0.3 % في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.5 % على أساس سنوي في أغسطس بعد أن انخفضت 0.5 % في الشهر السابق. وزادت أسعار المواد غير الغذائية 1 % في أغسطس مقارنة مع صعود بنسبة 1 % قبل شهر.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 % في أغسطس.

وزاد التضخم السنوي الأساسي 0.3 % على أساس شهري و1.5 % على أساس سنوي.

وبحسب البنك المركزي، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم، الذي يتأثر في الأساس بأسعار الأغذية، إلى 0.6 % في 2019 من 1.9 % في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 1.2 % في 2020 مع تحسن الطلب المحلي.