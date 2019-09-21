جنوب أفريقيا تفتتح أطول ناطحة سحاب في القارة السمراء

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

تستعد جنوب أفريقيا لافتتاح أطول ناطحة سحاب في القارة السمراء الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ناطحة السحاب «ليوناردو» التي تقع في قلب الحي المالي في جوهانسبرغ، يبلغ ارتفاعها 234 متراً وتقع على مسافة قريبة من بورصة جوهانسبرغ.

وتضم الناطحة 254 شقة سكنية وثلاثة طوابق من شقق الـ «بنتهاوس» ذات التجهيزات المترفة، وخمسة طوابق من المكاتب إلى جانب محلات اتجارية ومطاعم.

وتضم قائمة أطول 10 مبان في أفريقيا، أربعة في جوهانسبرغ، وثلاثة في دار السلام، واثنين في نيروبي وواحد في لاغوس، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.