«آر بي اس» أول بنك بريطاني كبير تديره امرأة

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن البنك الملكي الاسكتلندي (آر بي اس) أمس تعيين رئيسة جديدة له هي أليسون روز التي باتت أول امرأة تدير أحد البنوك البريطانية الرئيسية.

وروز التي كانت ترأس بنك «ناتويست» وتعمل منذ 27 عاماً في المجموعة، كانت الأوفر حظاً لخلافة روس ماكيوان. وستتسلم مهامها في أول نوفمبر.

وأعاد ماكيوان هيكلة المصرف الذي باتت تملك غالبيته أمس السلطات الرسمية، وسيشغل منصب رئيس البنك الأسترالي الوطني بحلول ربيع 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الملكي الاسكتلندي هوارد ديفيس «أتشرّف بتعييننا أليسون مديرة عامة جديدة. ستجلب خبرتها الشاملة وتاريخ نجاحها في مناصبها السابقة».

وأضاف أن روس ماكيوان يترك خلفه «مصرفاً أعاد التركيز على أسواقه الأساسية في المملكة المتحدة وإيرلندا وحلّ معظم مشكلاته القضائية الكبيرة».

ووصفت روز تعيينها بأنه «شرف كبير» لها، معتبرة «أننا نبدأ فصلاً جديداً لهذا المصرف».