"سينا" تنتهي من تحديثاتها التقنية على نظم الكابلات البحرية بنسبة 100%

المصدر: دبي - البيان

أكملت شركة «سينا» تحديثاتها التقنية على نظم الكابلات البحرية الواصلة بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ودول أوروبا الغربية، لدعم تبادل بيانات الأعمال والمحتوى التليفزيوني، والألعاب عبر الإنترنت.

وأثمرت هذه التحديثات، التي اكتملت قبل الموعد المحدد لها، عن زيادة في السعة النشطة للكابل بنسبة 100 %، ما يوفر وصولاً أسرع للمعلومات في عدة مناطق حول العالم، وعبر مسار فائق السرعة. يأتي ذلك استكمالاً لجهود الشركة في دعم شبكات الجيل الخامس، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وقال إيان كلارك نائب رئيس مبيعات الكابلات البحرية العالمية لدى سينا: «تعكس التــحديثات الحاصلة على الكابلات، التحول الرقمي الديناميكي الكبير ما بين قــــاراتي أوروبا وآســيا، والذي يشهد طلباً كبيراً على السعة. وتلعب سينا دوراً كبيراً في تطوير الكابلات البحرية».