دبي تجتذب شركات التكنولوجيا المالية العالمية

المصدر: إعداد: عمرو عادل ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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نجح مركز دبي المالي العالمي في اجتذاب عدد من شركات التكنولوجيا المالية من مجموعة متنوعة من الأسواق والمناطق الجغرافية، معززاً بذلك مكانة الإمارة كأحد أبرز 10 مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم ووجهة مفضّلة للشركات الناشئة لتحقيق النمو في أعمالها.

ويسلط الارتفاع الكبير في عدد شركات التكنولوجيا المالية التي سجلت نمواً قوياً بنحو 3 أضعاف، الضوء على جهود المركز المستمرة لتحويل منظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

100

شركة جديدة متخصصة بالتكنولوجيا المالية تنضم للمركز منذ بداية 2019

200

إجمالي الشركات ضمن منظومة المركز للتكنولوجيا المالية حتى الآن

23

مليون درهم استثمارات في التكنولوجيا المالية في 2018

425

طلب مشاركة ضمن الدفعة الثالثة لبرنامج «فينتك هايف»

42 %

زيادة في الطلبات المسجلة مقارنة بالعام الماضي

367.5

مليون درهم قيمة صندوق التكنولوجيا المالية

625

شركة مالية مسجلة بنهاية العام الماضي

15 %

نمو عدد الشركات المالية المسجلة خلال 2018