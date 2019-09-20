«الاتحاد» و«طيران الخليج» تضيفان 4 مطارات جديدة عبر الرمز المشترك

المصدر: المنامة - البيان

أضافت «طيران الخليج»، و«الاتحاد للطيران» أربعة مطارات أمريكية لقائمة الوجهات الموجودة في اتفاقية الرمز المشترك القائمة بين الناقلتين، وذلك بدءاً من 23 سبتمبر الجاري للسفر الفعلي.

وتتمتع كل من طيران الخليج والاتحاد للطيران بعلاقة قوية أدى إليها توقيع مذكرة تفاهم بين الناقلتين في معرض البحرين الدولي للطيران في نوفمبر من العام الماضي لتقوية الأواصر بين الناقلتين والبلدين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم طيران الخليج بوضع رمزها GF على رحلات الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى ومن مطارات شيكاغو أوهــــير ولوس أنجلوس وجون آف كينيدي في نيويورك وواشنطن. وسيتمتع المــسافرون إلى الولايات المتحدة على متن رحلات الاتحاد للطيران بمرافق إنهاء إجراءات السفر التي يوفرها مكتب الجمارك وحرس الحدود الأمريكي في المبـــنى رقم (3) بمطار أبوظبي الدولي.