«ماجد الفطيم» تطلق برنامج SHARE للمكافآت

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ماجد الفطيم» الشركة المتخصصة في مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا برنامج SHARE للمكافآت الذي يعمل من خلال تطبيق ذكي، ويتيح لعملاء الشركة جمع واسترجاع النقاط في 2300 متجر ضمن 16 مركز تسوق و11 فندقاً تابعة للشركة في الإمارات.

واستلهم مفهوم برنامج SHARE من الإحساس بالسعادة الذي يشعر به الأشخاص نتيجة مشاركة اللحظات السعيدة مع العائلة والأصدقاء. وكشف استطلاع أجرته «ماجد الفطيم» أن 9 من أصل 10 أشخاص من سكان الإمارات (90%) يعتبرون أن «مشاركة اللحظات السعيدة مع أحبائهم» تمنحهم شعوراً بالرضا والسعادة.