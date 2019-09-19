«الإمارات للشحن» تنقل مأكولات بحرية

المصدر: دبي- البيان

وصلت مؤخراً شحنة من سمك السلمون إلى دبي، على رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 28»، قادمة من غلاسكو، لتوزيعها على المطاعم والمستهلكين في دولة الإمارات، وتعد هذه الشحنة الأولى لصالح شركة المأكولات البحرية الناشئة «سيفود سوق Seafood Souq»، ومقرها دبي، كما شكلت تتويجاً لمناقشات بينها وبين الإمارات للشحن الجوي لنقل مأكولات بحرية بكفاءة وشفافية، وبدء شراكة مثمرة بينهما.

وأطلقت شركة «سيفود سوق» تطبيق سوق B2B لمساعدة مشتري المأكولات البحرية في الحصول على منتجات من جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى تسهيل النموذج التقليدي لاستيراد المأكولات البحرية، فإن التطبيق يضمن جودة المنتج بصورة أكبر، كما يتيح متابعة مسار الشحنات أثناء النقل.