«تالي» أحدث موظف في عائلة «كارفور مول الإمارات»

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل كارفور مول الإمارات موظفاً فريداً من نوعه وهو «تالي»، الروبوت الأول من نوعه الذي يعمل لدى متجر تجزئة في الشرق الأوسط.

ويزن «تالي» 14 كيلوغراماً ويصل طوله إلى 163 سنتيمتراً، وتتركز مهمته في مسح البضائع المعروضة على الرفوف وتقديم تقرير إلى قسم المساندة والدعم لتسليط الضوء على أي أخطاء أو معلومات غير صحيحة عن المنتجات المعروضة، مما يتيح للموظفين التواصل مع الزبائن لمساعدتهم بشكل أفضل.

وقال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: يؤكد «تالي» على التزام ماجد الفطيم في الابتكار لريادة قطاع التجزئة في المنطقة من خلال طرح مبادرات غير مسبوقة تعمل على تحسين الكفاءة وتثري تجربة العملاء. وقد عزز وجود «تالي» الدقة في المسح الرقمي للبضائع على الرفوف بنسبة 30%، ونتطلع لرؤية المزيد من هذه النتائج.