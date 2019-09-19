الهند تحظر السجائر الإلكترونية

المصدر: نيودلهي - رويترز

حظرت الهند أمس، إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية، في لطمة لشركات كانت تعتزم التوسع في البلاد، مثل جول لابس وفيليب موريس إنترناشونال.

وسيتم فرض الحظر عن طريق أمر تنفيذي، وسيشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للمخالفين.

وكانت وزارة الصحة الهندية، التي اقترحت الحظر، قد قالت إنه ضروري لضمان عدم تفشي استخدام السجائر الإلكترونية «كالوباء» بين الأطفال والشباب.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، في مؤتمر صحافي «نظراً لخطورة تأثير السجائر الإلكترونية على الشباب، وافق مجلس الوزراء على قرار بحظر السجائر الإلكترونية».

وهناك 106 ملايين بالغ يدخنون في الهند، لتحتل البلاد بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الصين.