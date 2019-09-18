مشروع عقاري جديد يحمل "علامة دبي التجارية"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة ماسبرو لإدارة المشاريع العقارية عن فكرة مشروع سكني -تجاري -سياحي، يحاكي تصميمه علامة دبي التجارية، وبحسب دراسة الجدوى التي أجرتها الشركة قد يحتاج المشروع أرضاً لا تقل مساحتها عن مليون ونصف المليون قدم مربع وتكلفة تقريبية تناهز النصف مليار درهم.

استلهم فكرة المشروع الأخوان هاني سليمان اليوسف، وإيهاب سليمان اليوسف من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وأكد الأخوان أن شغفهما وحبهما لإمارة دبي، دفعهما إلى التفكير في تقديم فكرة ريادية عقارية هي الأولى من نوعها في العالم، ما يجعل من علامة دبي التجارية صرحاً معمارياً يحمل أكبر شعار على الصعيد العالمي، ليدخل إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وحرص أصحاب الفكرة على أن يلبي المشروع حال تنفيذه استراتيجية إمارة دبي التي لا تقبل إلا بالرقم واحد،حيث صمم إيهاب سليمان اليوسف المشروع والذي يحتوي على المبنى الرئيسي وشقق فخمة، ومكاتب، وأسواق، وأماكن ترفيه، إلى جانب شقق مخصصة لأصحاب الهمم، وكبار المواطنين وتسهيلات ضمن بيئة تخدمهم وتقدم لهم الرعاية الخاصة، ويلتحق بالمبنى الرئيسي ڤلل بتصاميم راقية وغيرها من المرافق التي تخدم هذه المدينة.

ويوفر المشروع للمسافرين عبر الطائرات، رؤية ليلية مذهلة لشعار دبي الذي يشكله التصميم الهندسي للمبنى، كما يوفر للسياح ركوب المنطاد لالتقاط صور السلفي مع أكبر شعار في العالم، الأمر الذي يسهم في زيادة أعداد السياح، ويشكل حافزاً لجذب مزيداً من رؤوس الأموال إلى دبي.

ويطمح أصحاب الفكرة أن يكون المشروع صديقاً للبيئة انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة.

وقال حسن يوسف آل ناصر صاحب شركة ماسبرو: "سارعت الشركة إلى تبني الفكرة فور الاطلاع عليها، نظراً لنوعيتها الفريدة وريادتها، وتماشيها مع النهج الذي رسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بضرورة تقديم مشاريع نوعية وأفكار استثنائية التي تعزز من مكانة إمارة دبي عالمياً".

وأضاف: “أن فكرة المشروع ستشكل بصمة باعتبارها أيقونة أخرى من أيقونات دبي، وستضاف إلى قائمة أهم المشاريع الجمالية على الصعيدين المحلي والعالمي وفقاً للرسومات المعمارية والديكورات الداخلية التي بين يدي الشركة".