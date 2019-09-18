سعيد الطاير يكرم أحمد بن شعفار لدوره في تطوير قطاع تبريد المناطق

المصدر: دبي ـ البيان

كرَّم سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة تقديراً لمسيرته الناجحة على مدى 15 عاماً ودوره المحوري في تعزيز قطاع التبريد في الشرق الأوسط والوصول بـالمؤسسة إلى العالمية.

وبفضل الجهود التي بذلتها «إمباور» لتحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في تحويل دبي إلى المدينة الأكثر استدامة، توجت دبي بلقب «المدينة الحاضنة» لقطاع تبريد المناطق في العالم بسعة إنتاجية تقارب الـ2 مليون طن تبريد، في ختام أعمال الدورة الثامنة من المؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2018.

وأشاد سعيد الطاير، بالتقدم الملحوظ الذي حققته «إمباور» الأعوام الماضية والذي يعود إلى جهود الكوادر البشرية المتميزة والإدارة القيادية وعلى رأسها أحمد بن شعفار ونجاحه في الإشراف على فريق عمل متميز.