«إيرباص» تثبت التوريدات عامين

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن جويلوم فوري، رئيس شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، اعتزام الشركة عدم زيادة توريداتها من الطائرات خلال العامين المقبلين.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية، قال فوري إن إيرباص ستجري إيقافاً مؤقتاً فيما يخص الأعداد عامي 2020 و2021 لأن الموديلات الجديدة أدت إلى زيادة في تعقيد الإنتاج.

وأضاف أن توريدات إيرباص تستهدف وصول توريداتها في العام الحالي إلى ما يتراوح بين 880 إلى 890 طائرة.

وأوضح فوري أنه في حال تمكنت إيرباص من تحقيق هذا الهدف، فإنها ستتفوق لأول مرة منذ سنوات على منافستها الأمريكية بوينغ في مبيعات الطائرات. تجدر الإشارة إلى أن بوينغ تعاني أزمة شديدة بسبب الحادثين اللذين وقعا في وقت متقارب لطائرتين من طراز 737 ماكس.