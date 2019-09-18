«عطلات فلاي دبي» توفر باقات خاصة للقادمين من السعودية

المصدر: دبي - وام

توفر عطلات من فلاي دبي، وهي قسم العطلات التابع لشركة فلاي دبي، باقات عطلات خاصة للمسافرين القادمين من السعودية للإقامة في دبي وزيارة أحدث متنزهاتها الترفيهية احتفاء باليوم الوطني للمملكة.

وتأتي الباقات الخاصة من 21 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر 2019 التزاماً من عطلات من فلاي دبي بتوفير خيارات واسعة من برامج العطلات للسياح القادمين من المملكة في هذا اليوم، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين والتمتع بالعديد من معالم الجذب السياحية في دبي سواء للباحثين عن متعة الشواطئ أو التسوق أو الترفيه.

وتعد فلاي دبي الخيار المثالي للسائح السعودي، حيث توفر أكثر من 150 رحلة أسبوعياً إلى وجهاتها المختلفة في المملكة انطلاقاً من استراتيجية الناقلة في تسهيل السفر للجميع.