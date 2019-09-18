زي صديق للبيئة من مواد معادة التدوير

المصدر: دبي- البيان

كشفت دي إتش أل إكسبرس، المتخصصة في قطاع الشحن عن مبادرة لتحويل المخلفات الضارة بالبيئة إلى خيوط بوليستر يمكن استخدامها لصناعة زي موحد صديق للبيئة مخصص للموظفين لديها في إطار برنامج الشركة لحماية البيئة «GoGreen» الرامي إلى الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتتعاون «دي إتش أل» في مبادرتها مع نوفو، لصناعة زي موحد عالي الجودة متوافق مع الزي الحالي باستخدام عبوات المياه البلاستيكية المستعملة. وتتركز إعادة التدوير في تحويل المخلفات إلى خيوط قابلة للحياكة Waste2Weave ومن ثم إلى ملابس قابلة للارتداء. وعلى سبيل المثال يحتاج بنطال «دي إتش أل» إلى 23 عبوة بلاستيكية لصناعته.