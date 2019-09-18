«جمبو» تطلق مبادرات خضراء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمبو للإلكترونيات سلسلة من المبادرات الخضراء، بهدف تعزيز ثقافة الوعي البيئي والاستدامة في أوساط المتسوقين لديها وموظفيها.

وكانت جمبو للإلكترونيات قد نجحت منذ يوليو 2018 في الاستغناء عن فواتير المبيعات الورقية واستبدلتها بفواتير إلكترونية يتم إرسالها للعملاء بالبريد الإلكتروني.

وتمثلت المبادرة الثانية للشركة في إطلاقها لأكياس التسوق القابلة للتحلل والصديقة للبيئة بتصميم جديد.

كما قامت جمبو بإطلاق السحوبات الرقمية وبطاقات الهدايا الإلكترونية، كما أطلقت مجموعة كاملة من منتجات المنازل الذكية تضم كاميرات المراقبة المتصلة بشبكة الإنترنت وتتوقع أن تنجح في خفض معدلات استخدام الورق مليون طن سنوياً.