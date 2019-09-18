«الإمارات دبي الوطني» يتيح لعملائه التحويل الديناميكي للعملات

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توفير خيار التحويل الديناميكي للعملات عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك في أنحاء الإمارات، والذي يتيح لزوار الدولة من حاملي بطاقات Visa إمكانية معرفة قيمة المبالغ التي يسحبونها بعملة بلادهم قبل إتمام عملية السحب النقدي.

وتأتي المبادرة في أعقاب التجربة الناجحة التي أجراها البنك بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» وVisa العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات والمزود التقني «بلانيت».

وأصبح بمقدور حاملي بطاقات Visa الصادرة خارج الإمارات رؤية المبلغ الناتج عن التحويل والرسوم المترتبة عليه بدقة وبعملة بلادهم قبل إجراء أي سحب نقدي وتأتي الخدمة مدعومة بحل التحويل الديناميكي للعملات الذي توفره «بلانيت» ويغطي أكثر من 130 عملة أجنبية وستقوم «نتورك إنترناشيونال» بإدخاله على شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لمجموعة الإمارات دبي الوطني.