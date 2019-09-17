باقات خاصة من فلاي دبي بمناسبة اليوم الوطني السعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفاء باليوم الوطني ال 89 للمملكة العربية السعودية توفر عطلات من فلاي دبي وهي قسم العطلات التابع لشركة فلاي دبي باقات عطلات خاصة للمسافرين القادمين من المملكة للاقامة في دبي وزيارة احدث متنزهاتها الترفيهية.

وتبدا اسعار الباقات ب 1499 ريالا وتتنوع وفقا لاحتياجات العملاء وتشمل الباقات تذاكر الطيران على الدرجة السياحية والاقامة في الفندق . وتتيح هذه الباقات حجز باقة عطلات لزيارة ليجولاند وحديقة ليغولاند المائية ومونشنجيت وبوليوود مقابل 120 ريالا فقط.

وتاتي هذه الباقات الخاصة التي تستمر من 21 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر 2019 التزاما من عطلات من فلاي دبي بتوفير خيارات واسعة من برامج العطلات للسياح القادمين من المملكة في هذا اليوم والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين والتمتع بالعديد من معالم الجذب السياحية في دبي سواء للباحثين عن متعة الشواطئ او التسوق او الترفيه.

وتعد حديقة ليجولاند التي تستهدف الاطفال من 2-12 عاما احد اهم معالم الجب السياحي في دبي وهي تستقطب الصغار والكبار من جميع الاعمار ، تضم ليجو لاند بارك ست مناطق مثيرة لاستكشافها بما فيها جولات خاصة للاطفال ومناطق الجذب الخاصة بالعصور الوسطى ، و استكشاف مدينة ادفانجر المغمورة بالمياه للحصول على بعض المتعة المائية. وزيارة مينيلاند وهياكل ليجو الضخمة ذات المعالم المميزة في الشرق الأوسط اما حديقة ليجو لاند المائية فهي عالم مائي يحتوي حديقة مائية جديدة يضم اكثر من 20 لعبة لجميع الأعمار.

فيما تمثل بوليود باركس بمناطقها الخمس عامل جذب كبير للسياح لاستكشافها مثل بوليوود بوليفار، و رويال بلازا، و مومباي جوك، و روستك رافين و بوليوود فيلم استديوا- مع كل معالمها الترفيهية والمطاعم. لا تنسَ التقاط أوبرا -جان جيكار الأليمة في راج محل أو التسوق في دسي امبوريوم أو تناول العشاء في روك اون، على سبيل المثال لا الحصر من التجارب الرائعة التي تنتظرك في بوليود باركس.

وفي حديقه موشنجيت هوليوود هناك العشرات من مناطق الجذب المستوحاة من الأفلام. داخل مناطق ليون جيت ، و دريم ووركس ، و كولومبيا بكجر، و سميرف فيليج وستديوا سنترال زون، ستجد الوقايات الدوارة المقلدة ، ومحاكاة الحركة المثيرة ، والعروض المسرحية الحية ، وغيرها من ركوب الخيل من أفلامك المفضلة للاستمتاع بها والاستمتاع بها

وتعد فلاي دبي الخيار المثالي للسائح السعودي حيث توفر اكثر من 150 رحلة اسبوعيا الى وجهاتها المختلفة في المملكة انطلاقا من استراتيجية الناقلة في تسهيل السفر للجميع . وكانت الناقلة قد بدأت عملياتها في السوق السعودي في نوفمبر من العام 2010 برحلات يومية الى ابها تبعتها افتتاح وجهات عدة في مختلف مدن المملكة مثل القسيم وجدة والرياض والدمام لتصل اليوم الى 10 وجهات .

وتوفر عطلات من فلاي دبي باقات متكاملة للعطلات تدمج بين أسعار الفنادق وتذاكر السفر التنافسية التي تناسب مختلف المداخيل المادية. كما يحصل العملاء أيضا على خيار إضافة خدمات رديفة الى باقة عطلاتهم من ضمنها: وسائل النقل الى المطار، باقات الرحلات السياحية، تسهيلات الفيزا الى الامارات العربية المتحدة، استئجار سيارات وجولات سياحية.

وتتيح فلاي دبي للمسافرين بين البلدين الشقيقين زيارة الأهل والأصدقاء بيسر وسهولة، كما يستفيد المسافرون من الشباب والعائلات وحتى رجال الاعمال من شبكتنا حيث يقومون بالسفر مروراً بدبي إلى وجهاتٍ عدة تحظى بشعبية عالية بين المسافرين السعوديين وخاصة تبليسي وباكو وكييف وسراييفو اضافة الى دبي .

وتوفر الناقلة اكثر من 1000 ساعة من الترفيه عبر نظام الترفيه الفائز بالعديد من الجوائز العالمية والذي يحتوي على خيارت واسعة من الافلام العربية والهندية والعالمية اضافة الى تشكيلة من البرامج التلفزيونية والاذاعية فضلا عن الالعاب. وجميع هذه الخدمات متوفرة مجانا على درجة رجال الاعمال ويمكن لمسافري الدرجة السياحية شرائها مقابل اسعار ملائمة بالاضافة الى حجز مقاعد ذات مساحة اكبر للقدمين باسعار ملائمة .

