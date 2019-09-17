«إنفستكورب» تشتري «فيفاتيكِت»

المصدر: البحرين - البيان

أعلنت مؤسسة «إنفستكورب» المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن استحواذها على شركة «فيفاتيكِت»، وهي مزوّد عالمي للحلول البرمجية المتكاملة في مجال حجز التذاكر ضمن قطاعات الترفيه والرياضة والمعارض، وتحظى محفظة حلولها بشهرة واسعة بفضل إمكانياتها المتطورة وقدرتها على تلبية كل احتياجات العملاء.

وقال دانيال لوبيز كروز، رئيس فريق الاستثمار في الشركات الخاصة في أوروبا لإنفستكورب: «توفر فيفاتيكِت محفظة نوعية من الحلول البرمجية التي تركز على تلبية احتياجات العملاء، مدعومةً بفريق إداري يضم كفاءات متنوعة وكوادر متميّزة. وفي ظل استمرار زيادة الطلب العالمي على المحتوى الترفيهي، تمتلك فيفاتيكِت الإمكانات التي تؤهلها للاستفادة من فرص النمو العديدة التي تتسق تماماً مع خبرات إنفستكورب في مجال الاستثمار».