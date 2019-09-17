«دوبيزل» تطلق منصة للمشاريع قيد الإنشاء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «دوبيزل» العقارية منصة جديدة مخصصة للمشاريع قيد الإنشاء، في خطوة تتماشى مع جهودها المستمرة لزيادة شفافية السوق وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل ارتفاع في معاملات الشراء للمشاريع قيد الإنشاء، مع أكثر من 2200 صفقة في يوليو 2019 بحسب أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يُعد أفضل أداء شهري للسوق الرئيسية منذ ديسمبر 2017. ومع وجود أكثر من 350 مشروعاً مدرجاً حالياً في القسم الجديد، تحتضن «دوبيزل» أكبر مجموعة من الوحدات قيد الإنشاء.

وقال ماثيو غريغوري، رئيس «دوبيزل» العقارية: «من المتوقع أن يصل عدد الوحدات السكنية الجديدة الداخلة إلى السوق بحلول نهاية عام 2021 إلى 124 ألف وحدة، لذا طورنا قسم المشاريع الجديدة بعدما استمعنا إلى احتياجات مستخدمينا والمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».