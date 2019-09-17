توسع بطيء للأعمال اللوجستية بالصين في أغسطس

المصدر: بكين - شينخوا

واصلت الأعمال اللوجيستية في الصين توسعها في أغسطس، إلا أن معدل التوسع كان أقل من الشهر السابق، وفقاً لمسح أجري مؤخراً.

ووفقاً للاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، فإن مؤشر الأداء اللوجستي لشهر أغسطس، كانت نسبته 50.9 %، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن شهر يوليو. وتشير القراءة فوق 50 %، إلى التوسع في حين تعكس القراءة أدناه الانكماش.

وقال خه هوي مدير مركز المعلومات اللوجستية الصيني، إنه على الرغم من الانخفاض الدوري للمؤشر، إلا أنه لا يزال في المنطقة التوسعية.

وانتعش مؤشر الطلبات الجديدة في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع الطلب في السوق ليصل مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50.7 % بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن شهر يوليو، الأمر الذي يشير إلى اقتراب موسم ذروة الإنتاج والبناء التقليدي.