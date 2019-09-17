تعاون بين «راك بنك» و«ماستركارد»

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» عن دخوله في شراكة مع «ماستركارد» بهدف تقديم خدمات الدفع عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة آمنة وميسّرة وذكية. وتهدف الشراكة إلى تعزيز نمو التجارة الإلكترونية لهذه الفئة من الشركات، ما يدعم استدامتها على المدى الطويل مستفيدةً من قوة الابتكار التكنولوجي.

وسيقدم بنك رأس الخيمة الوطني حلول الدفع عبر الإنترنت من خلال بوابة واحدة باستخدام أداة «Simplify Commerce» من ماستركارد، التي ستُمكِّن عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة من استخدام بوابة واحدة لإنشاء متاجرهم الإلكترونية وقبول المدفوعات الرقمية وإدارة الفواتير ومنع الاحتيال والوصول إلى المزيد من العملاء في الأسواق المحلية والدولية. دبي - البيان