«لوفتهانزا» تلجأ للوقود الحيوي

أصبحت «لوفتهانزا» الألمانية أحدث شركة للخطوط الجوية تسمح للركاب بالمساهمة فى تكاليف تخفيف آثار السلبية الناجمة عن رحلاتهم الجوية على البيئة بدفع مبالغ إضافية مقابل وقود مستدام.

وتسمح منصة «كومبنسايد» الجديدة التابعة للشركة والمماثلة لخدمات بيئية مقدمة من شركات طيران مماثلة، للركاب بشراء وقود الكيروسين الذي يحتاجونه لرحلتهم الجوية المصنوع من مواد خام مستدامة تنتج كربوناً أقل.

وتقول «لوفتهانزا» إن أحدث عروضها من شأنها أن تتيح تقليل 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ثم سوف يستخدم الوقود الحيوي في رحلات لاحقة. وتضيف الشركة أن الكيروسين الحيوي المستخلص من الموارد المتجددة أغلى أربع مرات حالياً من الوقود الأحفوري. برلين - د ب أ