الإمارات والسعودية تتصدران خليجياً في التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

كشفت نتائج دراسة أعلنت عنها مؤسسة «SEMrush» عن تصدر الإمارات والسعودية لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم عمليات البحث عبر الإنترنت المرتبطة بالأمن والتحول الرقمي خلال 12 شهراً الماضية.

وبالنظر إلى نتائج عمليات البحث عبر الإنترنت من ناحية الحجم خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2018 حتى أغسطس 2019، كشفت الدراسة عن تصدر مصطلح «التسويق الرقمي» لقائمة المصطلحات الأكثر بحثاً في الإمارات، تلاه مصطلح «الأمن السيبراني». أما على صعيد النمو السنوي، فقد سجل مصطلح «التسويق الرقمي» أسرع معدل للنمو بلغ 28%، تلاه مصطلح «الأمن السيبراني» بمعدل 25%، ثم «التحول الرقمي» بمعدل 24%، ثم «الأمن الحاسوبي» بمعدل 23%.

وقال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية لدى SEMrush في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تدعم هذه الرؤى المعمقة خبراء التسويق العاملين في القطاع، إذ توضح لهم بشكل أفضل اهتمامات السكان والشركات في كل من الإمارات والسعودية. وبالتالي سيتمكنون إذا ما سخروا هذه البيانات من دعم شركات التسويق التي يعملون فيها والتوسع لاغتنام فرص أعمال جديدة في ظل تزايد الاهتمام وتنامي جهود الاستثمار.