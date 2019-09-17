شراكة بين «ضيف الاتحاد» و«الإمارات دبي الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن برنامج ولاء «ضيف الاتحاد» الخاص بـ«الاتحاد للطيران» عن إقامة شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للسماح للمتعاملين مع المصرف بتحويل نقاط «بلاس» المكتبسة من خلال برنامج الولاء الخاص بالبطاقات الائتمانية الصادرة عن المصرف، إلى أميال ضيف الاتحاد.

واحتفالاً بهذه الشراكة، سيحصل المتعاملون على 20% من الأميال الإضافية، وعلى فرصة المشاركة بسحب لربح جائزة من أصل 20 جائزة عبارة عن 50 ألف ميل من أميال الاتحاد، خلال الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر و31 أكتوبر. وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران: «تمنح هذه الشراكة ضيوفنا مجموعة من الخيارات المتنوعة لزيادة عدد الأميال المكتسبة، يمكن استخدامها لحجز التذاكر الجوية أو ترقية درجة الرحلة».