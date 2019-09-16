مجلس لمراقبة محتوى «فيسبوك»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

تقترب رؤية شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية «فيسبوك» لتكوين مجلس يتولى مراجعة القرارات الصعبة المتعلقة بالمحتوى المنشور على الشبكة من التحقق، حيث قالت مونيكا بيكرت، نائب رئيس «فيسبوك» لإدارة السياسة العالمية:

«مازلنا في عملية البحث عن سمات وطبيعة الأشخاص الذين سيتم ضمهم إلى المجلس، لكننا نأمل في التوصل إلى تشكيل المجلس بنهاية العام الحالي».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم»، إلى أن متحدثاً باسم «فيسبوك» أكد اعتزام الشبكة تعيين أعضاء مجلس مراقبة المحتوى خلال العام الحالي. ومن المتوقع أيضاً أن تعلن الشبكة خلال الشهر الحالي النص النهائي لميثاق عمل المجلس والذي يتضمن تحديد كيفية عمله وعدد الأشخاص المشاركين فيه.

وقد تمنح «فيسبوك» لأعضاء المجلس سلطة تحديد السياسات وليس فقط القدرة على مراجعة أصعب القرارات المتعلقة بالمحتوى. وتأتي خطة «فيسبوك» لتشكيل مجلس لمراقبة المحتوى، في ظل الانتقادات القوية التي تتعرض لها قراراتها بشأن المحتوى.