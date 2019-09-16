فندق «فوكو» يستعد لاستقبال زوار دبي

المصدر: دبي - البيان

يستعد فندق «فوكو دبي» الذي افتتح مؤخراً بشارع الشيخ زايد، لاستقبال الضيوف والزوار بمناسبة بدء الموسم الجديد والذي يضم العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التجارية والاقتصادية في دبي.

ويوفر الفندق، وهو الأول لسلسلة فنادق «فوكو» التابعة لمجموعة (IHG) في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أعلى معايير الإقامة الفاخرة، إذ يتألق بموقع ساحر على شارع الشيخ زايد، ليوفر عالماً مذهلاً من الرفاهية والراحة الكاملة.

وقال سايمون ستامبر مدير عام الفندق: يتميز فوكو بلمسة من الإبداع المدروس إضافة إلى حسن الضيافة والأجواء المريحة والشخصية المحببة التي يتفرد بها فريق العمل.

يصل عدد غرف النزلاء إلى 471 غرفة، وتتميز بديكورات عصرية وإضافات رائعة، ومن خلال موقعه المرموق في وسط المدينة مع نوافذ بانورامية تمتد من الأرض وحتى السقف، توفر غرف النزلاء بالفندق إطلالات مذهلة.