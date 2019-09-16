تقرير: استخدام السلع المستدامة بقطاع الأغذية يوفر 700 مليار دولار

المصدر: لندن - البيان

نبهت إدارة الثروات العالمية التابعة لبنك يو بي إس في تقرير أصدرته بعنوان: «النقطة الحرجة لقطاع السلع»، إلى أن استهلاك السلع حالياً حول العالم يتم بطريقة غير مستدامة، ما يحتّم على الأسواق مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتطور التكنولوجي الكبير وتحول تفضيلات المستهلكين بشكل عاجل.

وقالت في هذا الصدد إن التحول إلى استخدام السلع المستدامة في قطاع الأغذية وحده يوفر 700 مليار دولار.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن قطاع إنتاج الأغذية يستحوذ على 40% من الأراضي المستخدمة حول العالم، ويتسبب بنحو 30% من انبعاثات الغازات الدفيئة و70% من استهلاك المياه.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغذاء بنحو 60%، وذلك في ظل الارتفاع الكبير المرتقب لعدد سكان العالم. أما بالنسبة للطاقة، فإن الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري قد يتجاوز الطلب الحالي على النفط الأمريكي بنحو 21 مليون برميل يومياً بحلول 2040.