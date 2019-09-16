الهكرز يستهدفون صناعة الغذاء

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

كشف تقرير لجامعة «مينيسوتا» الأمريكية أن القرصنة الإلكترونية أصبحت تشكل خطراً متزايداً على الصناعات الغذائية.

وأفاد التقرير بأن قراصنة الإنترنت أصبحوا يشكلون خطورة على صناعة الغذاء بشكل عام عن طريق إحداث عمليات تلوث للأغذية وإتلاف المعدات، التي تستخدم في عمليات التصنيع والتسبب في أضرار بيئية.

وتضمن التقرير الذي أورده موقع «فيز دوت أورج» مجموعة من الإرشادات والنصائح، التي يتعين الالتزام بها في مواجهة مخاطر القرصنة الإلكترونية.

وأكد الفريق الذي أعد التقرير أن القرصنة الإلكترونية نادراً ما كانت تلتفت من قبل إلى الصناعات الغذائية مثل الشركات التي تقوم بتصنيع ومعالجة المواد الغذائية المختلفة، لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الصناعة تحتوي على كثير من نقاط الضعف التي تجعلها هدفاً سهلاً للقرصنة الإلكترونية.