دبي تبدأ بناء «ذا لينك» أكبر مبنى أفقي معلّق في العالم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، الذراع الاستثمارية الرئيسي لحكومة دبي، عن إطلاق مرحلة بناء جديدة لأكبر المباني المعلّقة في العالم، «ذا لينك» في أبراج «ون زعبيل».

تتكوّن أبراج «ون زعبيل» من مبنيين عموديين وثالث أفقي «ذا لينك»، وهو أكبر مبنى معلّق في العالم. ويعتبر «ون زعبيل» مشروعاً متعدّد الاستخدامات، ويضم أحد البرجين العموديين فندقاً بإدارة مجموعة «ون آند أونلي».

بالإضافة إلى مكاتب ومتاجر ومطاعم فاخرة، فيما يضم البرج الثاني بأكمله شققاً سكنية. وصُمّم المشروع كوجهة في حد ذاتها لجذب الزائرين من الإمارة وخارجها، حيث ستتجلى معالمه كاملةً مع إطلاق المرحلة الجديدة من بناء أكبر مبنى معلّق في العالم، «ذا لينك».

يصل ارتفاع «ذا لينك» إلى ما يزيد على 100 متر، ويمتد على طول 210 أمتار. وسيضمّ هذا المبنى الفريد مجموعة من الخدمات الترفيهية والمطاعم ومنصة ذات إطلالة بانورامية على المدينة ومسبح إنفينيتي، إضافة إلى توفير تجربة غامرة وهي في آخر مراحل التصميم.

مراحل

وتقوم شركة إثراء دبي بالتعاون مع شركائها ببناء «ذا لينك» على دفعات، حيث تبدأ أولاً عملية جرّ الوحدات الفولاذية للمبنى من منصة الطابق الرابع المفتوحة في برج A باتجاه الطابق المقابل من برج B قبل أن يتمّ رفعها إلى موقعها النهائي على ارتفاع 100 متر في الهواء. وبدأت أول عملية الجرّ بحضور عصام كلداري، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «إثراء دبي»، وعدد من أعضاء فريقي التطوير والبناء في الشركة.

وقال كلداري: «نحن متحمسّون جداً لوصولنا إلى هذه المرحلة المهمة من بناء ون زعبيل. يعتبر ذا لينك إنجازاً هندسياً فريداً ورائعاً، لأنه يظهر مدى براعة دبي والتزامها بإحداث التطوّرات الرائدة في قطاع الإنشاءات. وبصفته أكبر مبنى معلّق في العالم، يشكّل ذا لينك إضافة نوعية إلى مدينة دبي، ليوفّر مشهداً بانورامياً رائعاً للمدينة بزاوية 360 درجة.

كما أنه يُعتبر وجهة رئيسية لتلبية احتياجات جميع الزائرين والمقيمين والسواح، سواء للسكن أو العمل أو الترفيه. إنه إنجاز رائع يظهر قدرات إثراء دبي على التغلّب على التحديات الهندسية».

وتعدّ عملية تجميع الهيكل الرئيسي لمبنى «ذا لينك» فناً هندسياً مبدعاً. ويتكوّن المبنى من سبع وحدات فولاذية ــ من A إلى G، حيث يتم جرّها واحدة تلو الأخرى على سكة حديدية داعمة للمنشآت، بدءاً من منصة الطابق الرابع المفتوحة في برج A باتجاه الطابق المقابل في برج B.

شركة متخصصة

وقد عيّنت «إثراء دبي» شركة متخصصة في هذا المجال والتي ستستخدم رافعات ثقيلة تكون كل واحدة منها قادرة على توليد قوة جرّ ما يصل إلى 220 طناً من وزن كل من الرابط الأمامي المؤقت والوحدة A حيث يتم جرّهما على طول 30 متراً إلى طرف البرج A، مما يخلق مساحة كافية لجرّ الوحدة الفولاذية التالية. جدير بالذكر أن الوحدة A هي أثقل وحدة يتم إنشاؤها بوزن 1742 طناً مترياً وطول 51 متراً.

وتم بناء العقد الأساسية لكل وحدة من المبنى خارج موقع البناء ليجري نقلها إليه مركّبة بالكامل لتقليل عملية التلحيم داخل الموقع، كما تطلّب نقل هذه العقد عمليات تخطيط وتنسيق وتنفيذ كبيرة ليتسنى نقلها بشكل منفرد إلى موقع البناء، فيما فاق وزن أثقل عقدة منفردة من وحدة A 45 طناً.