«طيران السلام» تشغل 4 رحلات أسبوعية بين أبوظبي ومسقط

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن تشغيل «طيران السلام»، أول شركة طيران اقتصادي في سلطنة عُمان، أربع رحلات أسبوعية تربط بين مطاري أبوظبي الدولي، ومسقط الدولي.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي الرحلة الأولى القادمة من مطار مسقط يوم الأربعاء الماضي، وستوفر الرحلات الجديدة فرصة للمواطنين والمقيمين في الدولة لزيارة مدينة مسقط عبر رحلة قصيرة، مقابل أسعار مدروسة، تعزيزاً لحركة السفر سواء لأغراض السياحة أو العمل بين الدولتين.

وقال مارتن دي غروف، الرئيس التنفيذي التجاري في مطارات أبوظبي: «تعتبر مدينة مسقط من الوجهات المفضلة لدى العديد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وستوفر لهم الرحلات الأسبوعية الأربع خيارات متنوعة لزيارة مسقط بتكلفة اقتصادية مناسبة.

ويسرنا الترحيب للمسافرين من مسقط في العاصمة أبوظبي، حيث يمكنهم تجربة سفر متميزة، والاستمتاع بالوجهات السياحية الترفيهية والثقافية، التي تلبي مختلف الأذواق وتتناسب مع جميع أفراد الأسرة».

وأضاف: «إن هذه الشراكة تأتي في إطار حرصنا في مطارات أبوظبي على تلبية احتياجات المسافرين عبر مطاراتنا ممن يبحثون عن تجربة سفر مريحة وممتعة وبأقل التكاليف، وتتوافق مع أعلى المعايير والمستويات، إلى جانب حرصنا على استقطاب المزيد من شركات الطيران الجديدة إلى شبكتنا، خاصة في الدول التي تشهد إقبالاً لافتاً من المسافرين كسلطنة عمان، خاصة بعد تسيير رحلات مباشرة».

وتابع: «نعمل من خلال تشغيل رحلات جديدة على المشاركة في تعزيز نمو القطاع السياحي في أبوظبي، والتي حققت مكانة رائدة ووجهة رئيسية ومركزاً لعبور للمسافرين من السياح ورجال الأعمال على حد سواء».