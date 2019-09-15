نمو سوق خدمات البنية التحتية السحابية في الصين بالنصف الثاني

المصدر: بكين - شينخوا

شهدت سوق خدمات البنية التحتية السحابية نمواً سريعاً في النصف الثاني من 2019، وفقاً لتقرير صادر عن شركة (كاناليس) لبحوث سوق التكنولوجيا العالمية. وأوضح التقرير أن إجمالي الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية ارتفع بنسبة 58% على أساس سنوي إلى 2.3 مليار دولار في النصف الثاني.

وقال دانييل ليو، محلل البحوث في (كاناليس)، إن المؤسسات الصينية، ولا سيما الشركات الناشئة والشركات والهيئات الحكومية، أضحت أكثر تطلعاً لتطوير قدراتها الرقمية لاغتنام الفرص في السوق الاستهلاكية الهائلة القائمة على الإنترنت والهواتف النقالة في البلاد.

وقال إن السوق السحابية الصينية في المرحلة الأولية من النمو، مضيفاً أن المشاريع السحابية في مجالات مثل الإنترنت والفيديوهات والمدن الذكية والبيانات الكبرى تواصل نموها.

وأشار التقرير إلى أن المنافسة تزداد حدة، حيث يستثمر كبار مزودي الخدمات السحابية بشكل كبير من أجل تعزيز حضورهم السوقي.